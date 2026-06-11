Спекулянти виходять із золота: метал упав до мінімуму за пів року

Ціна золота впала до шестимісячного мінімуму на тлі виходу спекулятивних інвесторів, очікувань вищих ставок у США та наближення великих IPO на американському ринку.

Про це повідомляє газета Financial Times.

У четвер вранці золото подешевшало більш ніж на 1% і торкнулося $4 022 за тройську унцію — найнижчого рівня з кінця листопада. Пізніше метал торгувався на рівні $4 091 за унцію.

Від початку війни на Близькому Сході золото втратило понад 20%. Частина центральних банків продавала метал, щоб підтримати свої валюти, а спекулятивні інвестори, які розігріли попереднє ралі, почали виходити з позицій.

Додатковий тиск створюють очікування щодо ставок у США: через стрибок нафтових цін ринок перейшов від прогнозів кількох знижень ставки до очікування одного підвищення до кінця року.

Вищі ставки роблять золото менш привабливим, бо воно не приносить процентного доходу.

Нагадаємо:

Європейський центральний банк (ЄЦБ) підвищив процентні ставки до 2,25%, щоб стримати зростання інфляції, спричинене війною на Близькому Сході.