Украинские акции растут накануне переговоров о прекращении огня в Украине

Индекс украинских акций на Варшавской фондовой бирже (WSE) WIG-Ukraine после двухдневного пасхального перерыва 22 апреля по состоянию на 12:15 по Киеву вырос на 5,67% - до 548,51 пункта.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Произошло это в ожидании намеченной на среду встречи в Лондоне представителей США, Украины и ЕС относительно условий прекращения огня и заключения мирного соглашения между Россией и Украиной.

В частности, курс акций Coal Energy с остановленными из-за войны шахтами во вторник подскочил на 18,49%, Milkiland - на 11,54%, агрохолдингов "Агротон" и "ИМК" с землями возле фронта - на 6,30% и 4,78%, KSG-Agro - на 7,69%, крупнейшего в стране производителя сахара "Астарты" - на 3,94%.

Акции крупнейшего украинского производителя масла - агрохолдинга "Кернел", которые не входят в состав индекса из-за малого free-float, подорожали на 2,42%.

Динамика украинских акций на WSE во вторник лучше динамики всего польского рынка: индекс WIG прибавил с начала дня 1,06%, а WIG20 - 0,15%.

В то же время на Лондонской бирже (LSE), где нет такого влияния розничных инвесторов, как на WSE, курс акций крупнейшего украинского производителя курятины агрохолдинга МХП утром во вторник упал на 6,02%, а горнорудной компании Ferrexpo - на 0,59%.

Что касается еврооблигаций, то их котировки за последний день увеличились еще на 0,7-1,9%: облигации-2029 котируются около 62,5% от номинала, облигации-2036 - 49,1%, тогда как ВВП-варранты подорожали на 1,3% - до 69,9% от условного номинала.

Напомним:

Накануне участники рынка оптимистично отреагировали на воскресный пост президента США Дональда Трампа, в котором он выразил надежду, что Украина и РФ заключат соглашение уже на этой неделе.