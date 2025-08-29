Додаткові витрати: "Vodafone Україна" за пів року скоротив чистий прибуток

Оператор мобільного зв'язку "ВФ Україна" (Vodafone Україна) за І півріччя 2025 року скоротив чистий прибуток на 13% порівняно із аналогічним періодом 2024 – до 1,7 млрд грн, тоді як його виручка зросла на 15% – до 13,5 млрд грн.

Про це йдеться у фінансовому звіті компанії, передає "Інтерфакс-Україна".

"Основними факторами зростання, як і раніше, є розвиток фіксованого бізнесу, збільшення обсягів користування дата послугами та кількості інтернет-користувачів і, відповідно, доходів від послуг – як мобільного, так і фіксованого зв'язку", - йдеться у звіті.

Згідно із ним, зменшення чистого прибутку спричинене додатковими витратами, пов’язаними з відтермінуванням виплат за єврооблігаціями на два роки, а також зростанням витрат на обслуговування боргу через підвищення процентної ставки у 1,5 рази відповідно до нових умов реструктуризації.

Нагадаємо:

У січні-березні 2025 року виручка "Vodafone Україна" зросла на 14% порівняно з аналогічним періодом 2024 року - до 6,59 млрд грн, тоді як чистий прибуток впав на 24% - до 697 млн грн.