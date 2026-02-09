lifecell виступає проти об’єднання баштових компаній "Київстар" і Vodafone

Компанія lifecell вважає, що об'єднання баштових компаній двох найбільших національних мобільних операторів назавжди змінить структуру українського телеком-ринку та сповільнить його розвиток на роки вперед.

Про це йдеться в заяві компанії.

"Конкуренція незалежних операторів протягом багатьох років сформувала динамічний, інноваційний і доступний ринок. Вона стимулювала модернізацію мереж, впровадження нових технологій і сервісів, а також стримувала зростання вартості послуг. Але зараз цей прогрес під загрозою", – наголошує lifecell.

Компанія вважає, що об'єднання пасивної мобільної інфраструктури двох найбільших операторів призведе до монополізації та структурного перекосу телеком-ринку, що може впливати на темпи інновацій та послаблювати орієнтацію на потреби абонентів. У довгостроковій перспективі наслідки таких змін можуть відобразитися на кінцевих споживачах.

Як йдеться в заяві, наслідки цієї транзакції вийдуть далеко за межі ринку мобільного зв'язку. Угода може загрожувати безпеці національного зв'язку загалом.

"Саме розгалуженість інфраструктури допомогла забезпечити роботу сил оборони, екстрених служб та підтримала абонентів під час кібератаки на одного з мобільних операторів у 2023 році. Тому питання стійкості телеком-ринку під час війни залишається актуальним як ніколи", – заявляє lifecell.

Крім того, надмірне зосередження критичної інфраструктури в одних руках може сприйматися як сигнал підвищеного ризику, стримуючи інвестиції в телекомунікаційний сектор, вважає мобільний оператор.

lifecell наголошує, що рішення щодо можливого об'єднання інфраструктури має ухвалюватися з урахуванням довгострокових наслідків для конкуренції, розвитку телеком-ринку та безпеки країни.

"З огляду на масштабний вплив на ринок і мільйони споживачів, розгляд угоди має відбуватися відкрито й прозоро, із залученням всіх учасників ринку та експертної спільноти", – заявляє lifecell.

Нагадаємо:

Як писав наприкінці січня Forbes, АМКУ отримав заявку від компанії власника "Київстар" стосовно набуття контролю над вежовими активами іншого оператора "Vodafone Україна". Угода може стати першим кроком до об'єднання вежових активів обох операторів з їх подальшим продажем третій стороні.