У 2025 році Vodafone збільшив доходи на 14%, а інвестиції – на 41%

У 2025 році компанія "Vodafone Україна" збільшила доходи на 14%, до 27,8 млрд грн, та інвествестувла на 41% більше, ніж роком раніше – 8,7 млрд грн.

Про це повідомляє "Vodafone Україна".

"Стабільне зростання доходів дозволило Vodafone збільшити на 41% інвестиції у розвиток та підтримку критичної інфраструктури в Україні", – говориться у повідомленні.

Компанія інвестувала у мережу 8,7 млрд грн – вдвічі більше, ніж складає сума прибутку у 2025 році.

Половину інвестицій Vodafone спрямував у розвиток, відновлення мережі та забезпечення сталості зв'язку під час енергетичної кризи. Загальна сума інвестицій Vodafone у 2022-2025 рр. перевищила 24 млрд грн.

За рахунок інвестованих коштів Vodafone встановив додатково 20 тисяч нових акумуляторних батарей та довів кількість доступних генераторів до понад сім тисяч для забезпечення резервного живлення під час багатогодинних відключень електропостачання; розпочато встановлення сонячних електростанцій на об'єктах по всій країні.

Також Vodafone минулого року розширив 4G покриття – компанія запустила в ефір 7,5 тисяч нових базових станцій 4G.

Близько мільярда гривень Vodafone спрямував на розбудову найсучаснішої в Україні мережі інтернету для дому, який працює понад 100 годин без світла.

"Ці інвестиції та дії допомогли пройти найскладнішу за всю історію зиму і зберегти стабільність зв'язку", – говориться у повідомленні.

Vodafone продовжує розробляти рішення на базі AI та GenAI для підвищення внутрішньої ефективності та покращення клієнтського досвіду

За результатами 2025 року Vodafone збільшив виручку на 14% до 27,8 млрд грн. Основними факторами зростання стали: фокус на розвитку фіксованого бізнесу, збільшення обсягів користування дата послугами та відповідно, доходів від послуг – як мобільного, так і фіксованого зв'язку.

Показник OIBDA у 2025 році зріс на 15% – до 14 млрд грн, незважаючи на суттєве збільшення витрат на забезпечення живлення мережі. Маржа OIBDA залишається стабільною з тенденцією до збільшення – +0.3 п.п. порівняно до показнику 2025 року – і складає 50.4%.

Чистий прибуток Vodafone Україна становить 4,18 млрд грн, що на 18% більше порівняно з 2024 роком.

Кількість клієнтів протягом останніх 4 років лишається стабільною – 15,4 млрд користувачів обирають мобільну мережу Vodafone. Продовжує зростати відсоток контрактних клієнтів компанії – кількість контрактних підключень збільшилась на 34%.

"2025 рік став роком домінування гігабітної мережі Vodafone. Кількість користувачів енергоефективної технології GPON зросла у 1,5 раза порівняно з минулим роком", – повідомляє "Vodafone Україна".

Покриття Gigabit Net досягло двох мільйонів домогосподарств, з яких понад 600 тисяч були підключені саме протягом 2025 року.

Компанія продовжує підготовку інфраструктури до впровадження 5G. У 2025 році реалізовано пілотні проєкти 5G-мереж, зокрема у навчальних закладах та міських локаціях. Збудовані мережі для перших відкритих 5G-зон зі швидкістю понад 1 Гбіт/с – у Львові, Харкові та Бородянці.

Паралельно стартувала масштабна програма модернізації мережі у співпраці з європейським партнером Nokia.

Однією з найважливіших подій року у компанії називають оголошення про будівництво нової підводної кабельної системи Kardesa у Чорному морі.

"Цей проєкт, реалізований у партнерстві з Vodafone Group, створить сучасний цифровий коридор між Європою та Азією з точками виходу в Україні, Болгарії, Грузії та Туреччині, що значно підвищить надійність глобального інтернету", – говориться у повідомленні.

Компанія повідомляє, що завершила реструктуризацію облігацій на суму 400 млн доларів та провівши частковий викуп євробондів. Протягом року компанія продовжила викуп єврооблігацій, що дозволило зменшити боргове навантаження та зміцнити фінансову позицію.

Нагадаємо:

