Російські регіони масово не виконують планові показники надходжень до держбюджету РФ, кошториси половини суб’єктів федерації є дефіцитними.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Кемеровська область на кінець року планувала розрив між доходами та витратами на рівні $170 млн, але вже за січень–липень зафіксовано дефіцит у $380 млн. Причина – західні санкції на російське вугілля та низький попит на продукцію металургійної галузі.

У Башкортостані дефіцит бюджету перевищив планові показники вдвічі – $84 млн вже у квітні.

Великі перевитрати зафіксовано в Якутії: розрив між фактичними витратами та планом за перше півріччя становить 300%.

Бюджет Ростовської області спочатку планувався як профіцитний, однак до кінця року очікується перегляд у бік дефіциту на суму $242 млн.

"Водночас місцева влада активно звітує про збільшення одноразових виплат "добровольцям" за контрактом з Міноборони РФ для участі у війні проти України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

За результатами першого півріччя 2025 року дефіцит консолідованого бюджету РФ зріс до 4,95 трильйона рублів (близько 52 млрд доларів США).