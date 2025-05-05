Уменьшение панических настроений: Нацбанк увеличил продажу валюты на 20%

Национальный банк Украины при отсутствии покупки валюты увеличил ее продажу на межбанковском рынке на прошлой неделе на $123,8 млн, или на 20,0% - до $742,7 млн. Это может свидетельствовать об уменьшении панических настроений.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные НБУ.

Данные, которые регулятор обнародовал за это время, свидетельствуют об изменении ситуации на наличном рынке валюты.

Если в понедельник продажа превысила покупку на $6,4 млн, то уже во вторник покупка стала больше продажи на $6,8 млн, а в четверг отрицательное сальдо составило $40,6 млн.

"Активность домохозяйств на наличном рынке снижается третий месяц подряд: среднедневной спрос упал с $41 млн в феврале до $17 млн в апреле.

Это свидетельствует об уменьшении панических настроений, насыщении рынка и/или исчерпании покупательной способности населения на фоне слабого экономического роста.

Еще одним фактором мог стать цикл весенних праздников, которые являются традиционным периодом распродажи валютных сбережений для празднования и финансирования краткосрочных отпусков", - прокомментировали ситуацию на наличном рынке в КИТ Group.

Официальный курс гривны в первую половину недели укрепился с 41,75 грн/$1 до 41,47 грн/$1, но к концу недели снова ослаб до 41,7 грн/$1.

На наличном рынке курс существенно не изменился.

По мнению экспертов КИТ Group, курс доллара останется в узком коридоре.

Напомним:

С 28 апреля по 2 мая Нацбанк продал на межбанке 742,7 млн долл, что на 123,8 млн долл больше, чем на прошлой неделе. При этом, за неделю Нацбанк не покупал валюту.