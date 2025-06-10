Через нестачу листонош на тимчасово окупованій території затримують виплати пенсій

На тимчасово окупованій території України через нестачу поштальйонів відбуваються затримки з виплатами для пенсіонерів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що на ТОТ в усіх галузях фіксується дефіцит кадрів через відмову населення працювати на ворога.

"Окупанти так і не змогли налагодити базові процеси. Через виїзд людей і небажання співпрацювати з ворогом, навіть доставка пенсій стала проблемою", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Станом на середину квітня після індексації середня пенсія в Україні складає 6 341 грн. Проте кожен третій пенсіонер наразі отримує 3 340 грн пенсії.