Из-за нехватки почтальонов на временно оккупированной территории задерживают выплаты пенсий
На временно оккупированной территории Украины из-за недостатка почтальонов происходят задержки с выплатами для пенсионеров.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Отмечается, что на ВОТ во всех отраслях фиксируется дефицит кадров из-за отказа населения работать на врага.
"Оккупанты так и не смогли наладить базовые процессы. Из-за выезда людей и нежелания сотрудничать с врагом, даже доставка пенсий стала проблемой", - говорится в сообщении.
Напомним:
По состоянию на середину апреля после индексации средняя пенсия в Украине составляет 6 341 грн. Однако каждый третий пенсионер сейчас получает 3 340 грн пенсии.