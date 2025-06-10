Из-за нехватки почтальонов на временно оккупированной территории задерживают выплаты пенсий

На временно оккупированной территории Украины из-за недостатка почтальонов происходят задержки с выплатами для пенсионеров.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что на ВОТ во всех отраслях фиксируется дефицит кадров из-за отказа населения работать на врага.

"Оккупанты так и не смогли наладить базовые процессы. Из-за выезда людей и нежелания сотрудничать с врагом, даже доставка пенсий стала проблемой", - говорится в сообщении.

Напомним:

По состоянию на середину апреля после индексации средняя пенсия в Украине составляет 6 341 грн. Однако каждый третий пенсионер сейчас получает 3 340 грн пенсии.