Схаменіться та сплатіть податки: Гетманцев звернувся до грального бізнесу

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев закликав групу FAVBET та інші компанії у сфері грального бізнесу сплатити всі належні державі податки.

Таке звернення він опублікував у Телеграм.

За його словами, він неодноразово звітував про покращення показників сплати податків платниками грального бізнесу. Водночас за його інформацією, він вирішив розібратися більш детально у ситуації на прикладі компаній групи FAVBET і, за його словами, був шокований.

"Втрати бюджету складають близько 2,5 млрд грн за рахунок мінімізації у сплаті ПДФО та військового збору. Рівень сплати податку на прибуток у І кварталі 2025 року зменшився з 19,7% до 18,3%, при зростанні доходу до 5,3 млрд грн (+11,9% до І кв 2024 року)", - написав він.

Гетманцев вважає, що компанії групи Favbet у війну завдають збитків державі.

"Теж бачу і в інших платників, тому звернувся з запитом до Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради та до правоохоронних органів з вимогою розібратися, усунути ризики і забезпечити повну та належну сплату податків всіма платниками грального бізнесу.

Окремо звертаюсь до таких платників, ми все бачимо, тому схаменіться та сплатіть всі належні державі податки", - закликав депутат.

Нагадаємо:

За перші п’ять місяців 2025 року гральна індустрія сплатила майже 9 мільярдів гривень податків. Це на 22% більше, ніж торік.