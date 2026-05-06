Більшість українців вважають корупцію вагомішою загрозою, ніж війну – КМІС

Київський міжнародний інститут соціології оприлюднив дані опитування думки громадян, щодо найбільшої загрози для держави. Більшість респондентів обрало корупцію – як найбільшу загрозу.

Про це йдеться у пресрелізі КМІС.

У опитуванні соціологи прямо запитували у респондентів, що є більшою загрозою – корупція у владі чи воєнна агресія Росії. Тобто респонденти мали обрати між цими двома викликами для країни.

З поміж цих варіантів 54% обирають корупцію. Воєнну агресію як більшу загрозу (порівняно із корупцією) вважають 39% респондентів. Ще 7% не змогли визначитися із відповіддю.

Порівняно із травнем 2024 року стало менше тих, хто не визначився зі своєю думкою. І натомість стало трохи більше тих, хто обирав обидві змістовні відповіді.

Водночас у лютому 2026 року КМІС у відкритій формі ставив запитання, що є найбільшими викликами для України і українців.

У такому форматі 65% серед топ-викликів називають війну, а 29% – корупцію. Тобто у форматі "без підказки", "спонтанно" українці переважно дійсно говорять про війну та пов'язані з нею проблеми.

Нагадаємо:

На "плівках Міндіча" бізнесмен Василь Веселий обговорює з Олександром Цукерманом, фігурантом "Міндічгейту", як саме отримати контроль над найбільшим нафтохімічним підприємством України "Карпатнафтохімом".