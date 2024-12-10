Банки не можуть вимагати додаткові дані від учасників програм "Зимова єПідтримка" та "Нацкешбек" – Мінекономіки

Міністерство економіки України надало банкам роз'яснення про недоцільність надмірних вимог щодо розкриття банківських даних у рамках програм "Зимова єПідтримка" та "Національний кешбек".

Про це повідомили в пресслужбі Мінекономіки.

"Уряду потрібні виключно дані платіжних операцій, які стосуються купівлі чи повернення українських товарів, що беруть участь у програмі "Національний кешбек", – наголосили у відомстві.

Ці дані потрібні для того, аби розрахувати 10% кешбеку. Іншої інформації не вимагають.

Якщо громадянин хоче відкрити картку тільки для отримання "Зимової єПідтримки" (без подальшого нарахування "Національного кешбеку"), банки не можуть вимагати згоди на розкриття інформації про транзакції з особистих рахунків та інші персональні дані, які не стосуються безпосередньої виплати.

"Інформація про ці платіжні операції є підставою для нарахування кешбеку конкретному споживачу за конкретні покупки. Даних про інші платіжні операції для реалізації програми Міністерство економіки не потребує. Вимоги з боку банків про надання згоди на розкриття інших даних у разі наявності таких вважаємо недоцільним", – йдеться у листі від відомства.

Закрити банківську картку "Національний кешбек" або відкликати наданий дозвіл громадяни можуть у будь-який момент. Для цього потрібно звернутись до підтримки банку.

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Нова програма від держави: що таке "Національний кешбек" та як він працює

Нагадаємо:

Раніше у Мінекономіки повідомляли ЕП, що для того, щоб отримати "тисячу Зеленського" достатньо просто відкрити картку "Національний кешбек". Тобто, надавати дозвіл на передачу даних про транзакції не потрібно.

Такий підхід працював в усіх банках, які долучені до програми, окрім "Приватбанку". Як пояснювали ЕП у "Приватбанку", технічно опція отримання від держави тисячі гривень базується на технології "Нацкешбеку", де для отримання коштів треба надати дозвіл до інформації про розрахунки.

Згодом співзасновник monobank Олег Гороховський звинуватив "Приватбанк" у розкритті банківської таємниці клієнтів під час укладення ними договору про відкриття картки за державною програмою "Національний кешбек" та зазначив, що "інші банки такого не роблять".

Водночас у "Приваті" звинувачення відкинули, зіславшись на постанову уряду №952, яка і регулює програму підтримки.

"Хочемо запевнити, наш банк діє виключно в рамках визначених нормативно-правовими актами, і дані, що передаються, використовуються винятково для розрахунку та нарахування кешбеку", – наголосили у "Приватбанку".