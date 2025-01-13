Бюджет отримав 11 мільярдів від приватизації у 2024 році: ФДМ каже про перевиконання плану

У 2024 році Фонд державного майна України реалізував на приватизаційних аукціонах 377 об'єктів державної власності, залучивши до бюджету 11,1 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба ФДМУ.

Зазначається, що план надходжень від приватизації об’єктів державної власності у 2024 році був перевиконаний у 2,5 раза – до бюджету надійшло 9,9 млрд грн, з урахуванням ПДВ загальний економічний ефект склав 11,1 млрд грн.

Порівняно з 2023 роком доходи від приватизації зросли у 3,14 раза.

65% загальних надходжень склали доходи від великої приватизації, які принесли до бюджету 6,45 млрд грн.

У середньому за один лот на аукціоні змагалося 5,4 учасників, або на 12,5% більше, ніж у 2023 році. Вартість активів у середньому зросла в 1,6 раза.

Нагадаємо:

Державний пакет акцій ТОВ "Мотордеталь-Конотоп" буде виставлений на приватизаційний аукціон 12 березня 2025 року.