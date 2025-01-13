Бюджет получил 11 миллиардов от приватизации в 2024 году: ФГИ говорит о перевыполнении плана

В 2024 году Фонд государственного имущества Украины реализовал на приватизационных аукционах 377 объектов государственной собственности, привлекая в бюджет 11,1 млрд грн.

Об этом сообщила прессслужба ФГИУ.

Отмечается, что план поступлений от приватизации объектов государственной собственности в 2024 году был перевыполнен в 2,5 раза - в бюджет поступило 9,9 млрд грн, с учетом НДС общий экономический эффект составил 11,1 млрд грн.

По сравнению с 2023 годом доходы от приватизации выросли в 3,14 раза.

65% общих поступлений составили доходы от большой приватизации, которые принесли в бюджет 6,45 млрд грн.

В среднем за один лот на аукционе соревновалось 5,4 участников, или на 12,5% больше, чем в 2023 году. Стоимость активов в среднем выросла в 1,6 раза.

Напомним:

Государственный пакет акций ООО "Мотордеталь-Конотоп" будет выставлен на приватизационный аукцион 12 марта 2025 года.