Біткойн в Азії стабілізувався після попередження Standard Chartered

Вартість біткойна в Азії припинила падіння після різкого зниження на торгах у США, спричиненого попередженням банку Standard Chartered про можливе подальше здешевлення найпопулярнішої криптовалюти.

Про це повідомляє Bloomberg.

Банк знизив прогноз вартості біткойна на кінець 2026 року зі 150 тисяч доларів до 100 тисяч доларів, попередивши, що він може впасти до 50 тисяч доларів, перш ніж ситуація вирівняється.

Станом на полудень за сінгапурським часом (близько 6:00 за київським часом) біткойн зріс приблизно на 1% – до 66 400 доларів. Раніше в Нью-Йорку ціна падала на 4% до 65 079 доларів, що стало мінімумом цього тижня. Водночас Ether торгувався на рівні близько 1 950 доларів, піднявшись із мінімуму в 1 896 доларів, зафіксованого на торгах у США.

Керівник досліджень цифрових активів Standard Chartered Джеффрі Кендрик відзначив у аналітичному звіті для інвесторів, що у найближчі місяці вони очікують подальшої капітуляції цін, вказавши на відтік коштів з біржових фондів (ETF) та слабший макроекономічний фон.

Біткойн, який минулого тижня опускався до 60 033 доларів, наразі втратив понад 45% від свого жовтневого піку (понад 126 тисяч доларів). Криптовалюта неодноразово не могла втримати позиції після спроб відновлення, що, як зазначає Bloomberg, може свідчити про зниження спекулятивного попиту. Загальна ринкова вартість усіх криптовалют за цей період скоротилася майже на 2 трильйони доларів.

Паралельно з цим найбільша криптобіржа США Coinbase Global відзвітувала про збиток у розмірі 667 мільйонів доларів за четвертий квартал. Виторг компанії впав на 20% – до 1,8 мільярда доларів, що виявилося гіршим за очікування. Такі результати відображають вплив падіння вартості активів на активність торговців.

