Bitcoin отступает от цены 100 тысяч долларов, претерпев длинную серию падений

Bitcoin понес самую длинную серию потерь с момента победы Дональда Трампа на выборах в США, после того, как неудачный запуск на уровне 100 000 долл. охладил спекулятивный пыл, вызванный приверженностью новоизбранного президента к криптовалюту.

Об этом сообщает Bloomberg.

Четыре дня подряд падение привели к потере около 8% цифрового актива, торговавшегося на уровне 91,615 дол. Более широкий крипторинок потерял часть своего аванса в размере 1 трлн долл. со дня выборов 5 ноября.

Криптовалюты также столкнулись с приступом отвращения к риску после того, как Трамп всколыхнул рынки, пообещав ввести дополнительные тарифы на Китай, а также на соседние с США Канаду и Мексику. Акции колебались, а доллар оставался жестким, что свидетельствовало об осторожности инвесторов.

Трамп пообещал сделать США мировым домом для криптовалют, способствуя принятию благоприятного законодательства, а также созданию национального запаса биткоинов. Остаются вопросы о том, как быстро он сможет осуществить эти изменения и все ли они выполнимы.

В результате после выборов в американские биржевые фонды, торгующие биткойнами на спотовом рынке, влилось около 7 миллиардов долларов. Но в понедельник из десятка ETF произошел отток 438 млн долл., поскольку спрос на биткоины снизился.

Напомним:

Курс криптовалюты Bitcoin продолжает свой рост, преодолев порог в 99 тысяч долларов.

Курс Bitcoin приблизился к отметке 100 000 долл., поскольку инвесторы делают ставку на то, что более дружественный регуляторный подход США к криптовалютам при новоизбранном президенте Дональде Трампе откроет эру бума для этого класса активов.