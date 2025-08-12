У Запорізькій області викрили схему привласнення понад 6,4 мільйонів, виділених на фортифікації

Бюро економічної безпеки викрило злочинну схему привласнення бюджетних коштів, виділених на будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд у Запорізькій області.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, посадовці Мелітопольської районної державної адміністрації, у змові з представниками низки приватних підприємств, під час будівництва фортифікаційних споруд завищували вартість матеріалів та обладнання. При цьому вони вносили недостовірні відомості до кошторисної та звітної документації.

Таким чином, за даними БЕБ, фігуранти заволоділи понад 6,47 млн грн бюджетних коштів.

Правоохоронці провели 11 обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів та вилучили фінансово-господарську документацію, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, печатки підприємств та інші докази.

Наразі детективи повідомили про підозру двом учасникам схеми. Досудове розслідування триває.

