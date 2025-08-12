В Запорожской области разоблачили схему присвоения более 6,4 миллионов, выделенных на фортификации

Бюро экономической безопасности разоблачило преступную схему присвоения бюджетных средств, выделенных на строительство военных инженерно-технических и фортификационных сооружений в Запорожской области.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

По данным следствия, должностные лица Мелитопольской районной государственной администрации, в сговоре с представителями ряда частных предприятий, при строительстве фортификационных сооружений завышали стоимость материалов и оборудования. При этом они вносили недостоверные сведения в сметную и отчетную документацию.

Таким образом, по данным БЭБ, фигуранты завладели более 6,47 млн грн бюджетных средств.

Правоохранители провели 11 обысков по местам работы и проживания фигурантов и изъяли финансово-хозяйственную документацию, компьютерную технику, мобильные телефоны, печати предприятий и другие доказательства.

Сейчас детективы сообщили о подозрении двум участникам схемы. Досудебное расследование продолжается.

