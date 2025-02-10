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БЭБ разоблачило схему нелегального ввоза авто для ВСУ

Виктор Волокита — 10 февраля, 16:33
БЭБ разоблачило схему нелегального ввоза авто для ВСУ
БЕБ

Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили схему незаконного ввоза автомобилей под видом гуманитарной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Следствие установило, что фигуранты дела подделывали письма-просьбы от имени благотворительных организаций, в которых указывали потребность в транспортных средствах для ВСУ.

Таким образом злоумышленники избегали уплаты пошлины и налогов при импорте автомобилей. Транспорт реализовывали за наличные.

Во время санкционированных обысков детективы Теруправления изъяли 5 транспортных средств, оформленных на благотворительные организации, документы, черновые записи, компьютерную технику и мобильные телефоны.

Напомним:

Бюро экономической безопасности Украины заявило, что разоблачило уклонение от уплаты налогов на 140 млн грн двумя предприятиями из группы компаний, которые занимаются продажей топлива через известную сеть АЗС.

БЭБ

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