Банки оновили курс валют на середу: скільки коштує долар та євро
Станом на 11 грудня, офіційний курс долара до гривні від НБУ збільшився на 11 копійок, євро подешевшало на 3.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 41,61 грн, євро – 43,82 грн (на 10 грудня долар - 41,50 грн, євро – 43,85 грн).
На 11:20 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,85 – 41,90 грн.
На цей же час "чорний" курс євро становив 44,15 – 44,33 грн.
Середні курси валют в касах банків були такими:
Долар США – 41,40 - 41,90 грн (курс на 10 грудня – 41,35 - 41,83 грн);
Євро – 43,70 - 44,30 грн (курс на 10 грудня – 43,70 - 44,30 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
Приватбанк – 41,25 - 41,85 грн;
Ощадбанк – 41,40 - 41,90 грн;
Укрсиббанк – 41,40 - 41,95 грн;
ПУМБ – 41,50 – 41,99 грн;
Райффайзен - 41,30 - 41,90 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,84 грн за долар, monobank - 41,83 грн.