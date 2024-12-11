Банки оновили курс валют на середу: скільки коштує долар та євро

Станом на 11 грудня, офіційний курс долара до гривні від НБУ збільшився на 11 копійок, євро подешевшало на 3.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,61 грн, євро – 43,82 грн (на 10 грудня долар - 41,50 грн, євро – 43,85 грн).

На 11:20 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,85 – 41,90 грн.

На цей же час "чорний" курс євро становив 44,15 – 44,33 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,40 - 41,90 грн (курс на 10 грудня – 41,35 - 41,83 грн);

Євро – 43,70 - 44,30 грн (курс на 10 грудня – 43,70 - 44,30 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк – 41,25 - 41,85 грн;

Ощадбанк – 41,40 - 41,90 грн;

Укрсиббанк – 41,40 - 41,95 грн;

ПУМБ – 41,50 – 41,99 грн;

Райффайзен - 41,30 - 41,90 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,84 грн за долар, monobank - 41,83 грн.