Банки обновили курс валют на среду: сколько стоит доллар и евро
По состоянию на 11 декабря, официальный курс доллара к гривне от НБУ увеличился на 11 копеек, евро подешевело на 3.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua.
Официальный курс доллара установили на уровне 41,61 грн, евро - 43,82 грн (на 10 декабря доллар - 41,50 грн, евро - 43,85 грн).
На 10:20 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,85 - 41,90 грн.
На это же время "черный" курс евро составлял 44,15 - 44,33 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
Доллар США - 41,40 - 41,90 грн (курс на 10 декабря - 41,35 - 41,83 грн);
Евро - 43,70 - 44,30 грн (курс на 10 декабря - 43,70 - 44,30 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:
Приватбанк - 41,25 - 41,85 грн;
Ощадбанк - 41,40 - 41,90 грн;
Укрсиббанк - 41,40 - 41,95 грн;
ПУМБ - 41,50 - 41,99 грн;
Райффайзен - 41,30 - 41,90 грн.
Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,84 грн за доллар, monobank - 41,83 грн.