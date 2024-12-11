Банки обновили курс валют на среду: сколько стоит доллар и евро

По состоянию на 11 декабря, официальный курс доллара к гривне от НБУ увеличился на 11 копеек, евро подешевело на 3.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,61 грн, евро - 43,82 грн (на 10 декабря доллар - 41,50 грн, евро - 43,85 грн).

На 10:20 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,85 - 41,90 грн.

На это же время "черный" курс евро составлял 44,15 - 44,33 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 41,40 - 41,90 грн (курс на 10 декабря - 41,35 - 41,83 грн);

Евро - 43,70 - 44,30 грн (курс на 10 декабря - 43,70 - 44,30 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:



Приватбанк - 41,25 - 41,85 грн;

Ощадбанк - 41,40 - 41,90 грн;

Укрсиббанк - 41,40 - 41,95 грн;



ПУМБ - 41,50 - 41,99 грн;

Райффайзен - 41,30 - 41,90 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,84 грн за доллар, monobank - 41,83 грн.