Банки оновили курс валют на четвер: скільки коштує долар та євро

Станом на 12 грудня, офіційний курс долара до гривні від НБУ збільшився на 8 копійок, євро подешевшало на 3.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,69 грн, євро – 43,79 грн (на 10 грудня долар - 41,61 грн, євро – 43,82 грн).

На 10:50 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,80 – 41,87 грн.

На цей же час "чорний" курс євро становив 44,14 – 44,30 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,50 - 41,95 грн (курс на 11 грудня – 41,40 - 41,90 грн);

Євро – 43,70 - 44,30 грн (курс на 11 грудня – 43,70 - 44,30 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк – 41,25 - 41,85 грн;

Ощадбанк – 41,40 - 41,85 грн;

Укрсиббанк – 41,40 - 41,98 грн;

ПУМБ – 41,60 – 42,10 грн;

Райффайзен - 41,30 - 41,91 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,84 грн за долар, monobank - 41,83 грн.