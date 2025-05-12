Военные без кредитов: Monobank объяснил, почему обнуляет лимиты

Военные жалуются, что после обращения в банки с просьбой отменить проценты по закону, им обнуляют кредитные лимиты. В Monobank объяснили причины.

Об этом сообщает соучредитель Monobank Олег Гороховский.

По его словам, банк придерживается нормы закона, которая запрещает начислять проценты и штрафы военнослужащим. Но новые кредиты без процентов выдавать не могут, потому что таких ресурсов у банка нет.

"Мы не знаем, кто из клиентов является военным, а кто нет. Если клиент обращается и просит применить норму закона - мы немедленно это делаем. Но предупреждаем: новые транши бесплатных кредитов мы предоставить не сможем, потому что у нас нет бесплатных депозитов", - написал Гороховский.

По его словам, такая же позиция и у других крупных банков. Monobank выполняет закон: по действующим кредитам военным не начисляют проценты, но и не выдают новых.

"Мне очень жаль. Я бы с удовольствием вообще простил все кредиты военным, но тогда нам нечем будет вернуть вкладчикам их депозиты", - добавил он.

Гороховский считает, что проблема создана самим законом, ведь государство не предусмотрело механизм компенсации потерь банков: "Банки не будут работать в убыток - это очевидно. И не стоит удивляться, что никто не спешит предоставлять бесплатные кредиты".

Напомним:

Военные жалуются, что после обращения в банк с просьбой отменить проценты по закону, им полностью обнуляют кредитные лимиты. Некоторые из клиентов отмечает, что ранее имел высокий лимит и исправно платил, но после активации льготы доступ к кредиту исчез.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил кипрской компании Crestline Limited получить контроль над ООО "Финтех Бэнд", которое является разработчиком и технологическим оператором Monobank, осуществляющим все банковские операции на базе Универсал Банка.