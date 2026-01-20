Компанія Horizon Capital залучила 150 мільйонів євро до фонду для відбудови України

Компанія Horizon Capital залучила 150 млн євро до фонду Catalyst Fund для відбудови України, мета − мобілізувати до 3 млрд євро у ключові сектори економіки країни.

Про це говориться у пресрелізі Horizon Capital.

"Horizon Capital, з головним офісом у Києві, здійснила перше закриття фонду Catalyst Fund для відбудови України, залучивши понад 150 млн євро з цільових 300 млн за шість місяців", – говориться у повідомленні.

Йдеться про перше проміжне закриття нового фонду, орієнтованого на відбудову України, Horizon Capital Catalyst Fund ("HCCF", "Catalyst Fund"). Воно відбувся 20 січня в Давосі в межах Всесвітнього економічного форуму за участі Олексія Соболєва, міністра економіки, довкілля та сільського господарства України.

"Компанія залучила понад 50% від цільового розміру фонду у 300 млн євро за рекордні шість місяців з моменту офіційного запуску формування фонду під час Конференції з питань відновлення України в Римі у липні 2025 року", – зазначили у Horizon Capital.

Catalyst Fund створено з метою зменшення дефіциту приватного капіталу в Україні у стратегічно важливих секторах економіки − зокрема в енергетиці, цифровій інфраструктурі та будівництві − та фокусуватиметься на міноритарних інвестиціях у партнерстві з провідними інвесторами.

На першому етапі фонд підтримали провідні інституційні інвестори, зокрема Міжнародної фінансової корпорації (МФК) та Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

А такоє Французького товариства зі сприяння та участі в економічному співробітництві (Proparco), Шведського фонду розвитку (Swedfund), Норвезького інвестиційного фонду для країн, що розвиваються (Norfund) та Нідерландського банку розвитку підприємництва (FMO).

"Підтримавши перше закриття фонду і інвестиції в капіталомісткі сектори України вже сьогодні, а не після завершення війни, ці авторитетні інвестори надсилають потужний сигнал довіри до довгострокового зростання та економічних перспектив України", – говориться у повідомленні.

Їхня участь у Catalyst Fund надасть Horizon Capital можливість швидко перейти до реалізації портфеля з понад 30 потенційних угод, перші чотири з яких на суму 110 млн євро, за очікуваннями, забезпечать залучення понад мільярд євро додаткового капіталу в економіку України.

Horizon Capital має намір мобілізувати близько 3 млрд євро для інвестицій в Україну, з очікуваним мультиплікативним ефектом до 10х, надаючи перший каталізуючий капітал компаніям і проєктам з високою часткою матеріальних активів, орієнтованими на внутрішній ринок.

Інвестиції здійснюватимуться у партнерстві з провідними міжнародними стратегічними інвесторами та фондами, для прискорення їх виходу на український ринок, та/або спільно із візійними українськими партнерами.

"Це вже другий фонд з фокусом на Україну, який ми запустили з моменту повномасштабного вторгнення, що збільшило загальний обсяг залученого Horizon Capital капіталу для України до понад 1 млрд доларів за останнє десятиліття", – сказала Олена Кошарна, засновниця та головна виконавча директорка Horizon Capital

"Catalyst Fund відкриває можливості для інвестування у високоефективні, трудо- та капіталомісткі сектори, які формують понад 10% ВВП України та створюють понад 650000 робочих місць, у той час як доступ до приватного капіталу залишається обмеженим", – зазначила вона.

"Середній обсяг інвестиції фонду становитиме від 20 до 50 млн євро в межах однієї угоди, водночас забезпечуючи інвесторам фонду суттєві можливості для співфінансування", – додав Дмитро Бородай, партнер Horizon Capital та основний партнер Catalyst Fund.

Horizon Capital має активи під управлінням у понад 1,8 мільярда доларів США від інвесторів із сукупним капіталом, обсяг якого перевищує 700 мільярдів доларів. Інвестиційна стратегія компанії спрямована на підтримку підприємців-візіонерів, які розвивають швидкозростаючі бізнеси в Україні та Молдові. Фонди під управлінням Horizon Capital інвестували у понад 190 компаній, у яких працевлаштовано понад 56000 осіб.

