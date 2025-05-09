Курс валют у банках на 9 травня: скільки коштують долар та євро

Станом на 9 травня, середній курс долара у банках України щодо гривні збільшився на 1 копійку.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,41 - 41,50 грн.

На цей самий час "чорний" курс євро становив 46,50 - 47,20 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,20 - 41,80 грн (курс на 8 травня - 41,12 - 41,79 грн);

Євро - 46,50 - 47,20 грн (курс на 8 травня - 46,70 - 47,39 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 41,10 - 41,70 грн;

Ощадбанк - 41,25 - 41,75 грн;

Укрсиббанк - 41,15 - 41,75 грн;

ПУМБ - 41,30 - 41,90 грн;

Райффайзен - 41,44 - 41,68 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк - 46,20 - 47,20 грн;

Ощадбанк - 46,50 - 47,50 грн;

Укрсиббанк - 46,55 - 47,55 грн;

ПУМБ - 46,90 - 47,60 грн;

Райффайзен - 46,30 - 47,00 грн.

Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 41,66 грн за долар, monobank - 41,65 грн.

Нагадаємо:

Офіційний курс долара до гривні збільшився у п'ятницю: 9 травня валюта здорожчала на 8 копійок.