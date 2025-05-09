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Курс валют в банках на 9 мая: сколько стоят доллар и евро

Артур Крыжный — 9 мая, 10:28
Курс валют в банках на 9 мая: сколько стоят доллар и евро
Фото: Getty Images

По состоянию на 9 мая, средний курс доллара в банках Украины относительно гривны увеличился на 1 копейку.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,41 - 41,50 грн.

На это же время "черный" курс евро составлял 46,50 - 47,20 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

  • Доллар США - 41,20 - 41,80 грн (курс на 8 мая - 41,12 - 41,79 грн);
  • Евро - 46,50 - 47,20 грн (курс на 8 мая - 46,70 - 47,39 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

  • Приватбанк - 41,10 - 41,70 грн;
  • Ощадбанк - 41,25 - 41,75 грн;
  • Укрсиббанк - 41,15 - 41,75 грн;
  • ПУМБ - 41,30 - 41,90 грн;
  • Райффайзен - 41,44 - 41,68 грн.

Кроме того, наличные курсы евро установили на таком уровне:

  • Приватбанк - 46,20 - 47,20 грн;
  • Ощадбанк - 46,50 - 47,50 грн;
  • Укрсиббанк - 46,55 - 47,55 грн;
  • ПУМБ - 46,90 - 47,60 грн;
  • Райффайзен - 46,30 - 47,00 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой курс доллара в Приватбанке составляет 41,66 грн за доллар, monobank - 41,65 грн.

Напомним:

Официальный курс доллара к гривне увеличился в пятницу: 9 мая валюта подорожала на 8 копеек.

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