Нацбанк показав курс долара та євро на п'ятницю 9 травня

Офіційний курс долара до гривні збільшиться у п'ятницю: 9 травня валюта здорожчає на 8 копійок.

Про це свідчить офіційний курс НБУ на п'ятницю 9 травня.

Своєю чергою, курс євро зменшиться на 19 копійок щодо гривні.

Офіційні курси на п'ятницю встановлено на такому рівні:

1 долар США — 41,51 грн ( 41,43 грн станом на 8 травня);

грн ( грн станом на 8 травня); 1 євро — 46,88 грн (47,07 грн станом на 8 травня).

Нагадаємо:

22 квітня 2025 року євро досягнув свого історичного рекорду у 47,76 гривні.