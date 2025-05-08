Нацбанк показав курс долара та євро на п'ятницю 9 травня
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Офіційний курс долара до гривні збільшиться у п'ятницю: 9 травня валюта здорожчає на 8 копійок.
Про це свідчить офіційний курс НБУ на п'ятницю 9 травня.
Своєю чергою, курс євро зменшиться на 19 копійок щодо гривні.
Офіційні курси на п'ятницю встановлено на такому рівні:
- 1 долар США — 41,51 грн (41,43 грн станом на 8 травня);
- 1 євро — 46,88 грн (47,07 грн станом на 8 травня).
Нагадаємо:
22 квітня 2025 року євро досягнув свого історичного рекорду у 47,76 гривні.