Курс валют у банках на 29 квітня: скільки коштують долар та євро
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Станом на 29 квітня, середній курс долара та євро у банках України щодо гривні зменшився на 2 копійки.
Про це йдеться в даних minfin.com.ua.
На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,45 - 41,54 грн.
На цей самий час "чорний" курс євро становив 47,38 - 47,66 грн.
Середні курси валют у касах банків були такими:
- Долар США - 41,30 - 41,95 грн (курс на 28 квітня - 41,30 - 41,97 грн);
- Євро - 47,10 - 47,85 грн (курс на 28 квітня - 47,15 - 47,87 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- Приватбанк - 41,25 - 41,85 грн;
- Ощадбанк - 41,40 - 41,90 грн;
- Укрсиббанк - 41,35 - 42,00 грн;
- ПУМБ - 41,40 - 42,00 грн;
- Райффайзен - 41,52 - 41,80 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
- Приватбанк - 46,80 - 47,80 грн;
- Ощадбанк - 46,95 - 47,95 грн;
- Укрсиббанк - 47,00 - 47,95 грн;
- ПУМБ - 47,20 - 47,90 грн;
- Райффайзен - 46,95 - 47,70 грн.
Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 42,01 грн за долар, monobank - 41,99 грн.
Нагадаємо:
Офіційний курс долара до гривні зменшиться у вівторок: 29 квітня іноземна валюта подешевшає на 1 копійку.