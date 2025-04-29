Курс валют у банках на 29 квітня: скільки коштують долар та євро

Станом на 29 квітня, середній курс долара та євро у банках України щодо гривні зменшився на 2 копійки.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,45 - 41,54 грн.

На цей самий час "чорний" курс євро становив 47,38 - 47,66 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,30 - 41,95 грн (курс на 28 квітня - 41,30 - 41,97 грн);

Євро - 47,10 - 47,85 грн (курс на 28 квітня - 47,15 - 47,87 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 41,25 - 41,85 грн;

Ощадбанк - 41,40 - 41,90 грн;

Укрсиббанк - 41,35 - 42,00 грн;

ПУМБ - 41,40 - 42,00 грн;

Райффайзен - 41,52 - 41,80 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк - 46,80 - 47,80 грн;

Ощадбанк - 46,95 - 47,95 грн;

Укрсиббанк - 47,00 - 47,95 грн;

ПУМБ - 47,20 - 47,90 грн;

Райффайзен - 46,95 - 47,70 грн.

Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 42,01 грн за долар, monobank - 41,99 грн.

Нагадаємо:

Офіційний курс долара до гривні зменшиться у вівторок: 29 квітня іноземна валюта подешевшає на 1 копійку.