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Нацбанк показав курс долара та євро на вівторок 29 квітня

Артур Крижний — 28 квітня, 18:49
Нацбанк показав курс долара та євро на вівторок 29 квітня
Getty Images

Офіційний курс долара до гривні зменшиться у вівторок: 29 квітня іноземна валюта подешевшає на 1 копійку.

Про це свідчить офіційний курс НБУ на вівторок 29 квітня.

Своєю чергою, курс євро збільшиться на 1 копійку.

Офіційні курси на вівторок встановлено на такому рівні:

  • 1 долар США — 41,74 грн (41,75 грн станом на 28 квітня);
  • 1 євро — 47,39 грн (47,38 грн станом на 28 квітня).

Нагадаємо:

22 квітня 2025 року євро досягнув свого історичного рекорду у 47,76 гривні.

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