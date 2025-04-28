Нацбанк показав курс долара та євро на вівторок 29 квітня
Getty Images
Офіційний курс долара до гривні зменшиться у вівторок: 29 квітня іноземна валюта подешевшає на 1 копійку.
Про це свідчить офіційний курс НБУ на вівторок 29 квітня.
Своєю чергою, курс євро збільшиться на 1 копійку.
Офіційні курси на вівторок встановлено на такому рівні:
- 1 долар США — 41,74 грн (41,75 грн станом на 28 квітня);
- 1 євро — 47,39 грн (47,38 грн станом на 28 квітня).
Нагадаємо:
22 квітня 2025 року євро досягнув свого історичного рекорду у 47,76 гривні.