Нацбанк показав курс долара та євро на вівторок 29 квітня

Офіційний курс долара до гривні зменшиться у вівторок: 29 квітня іноземна валюта подешевшає на 1 копійку.

Про це свідчить офіційний курс НБУ на вівторок 29 квітня.

Своєю чергою, курс євро збільшиться на 1 копійку.

Офіційні курси на вівторок встановлено на такому рівні:

1 долар США — 41,74 грн ( 41,75 грн станом на 28 квітня);

грн ( грн станом на 28 квітня); 1 євро — 47,39 грн (47,38 грн станом на 28 квітня).

Нагадаємо:

22 квітня 2025 року євро досягнув свого історичного рекорду у 47,76 гривні.