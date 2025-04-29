Курс валют в банках на 29 апреля: сколько стоят доллар и евро

По состоянию на 29 апреля, средний курс доллара и евро в банках Украины относительно гривны уменьшился на 2 копейки.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,45 - 41,54 грн.

На это же время "черный" курс евро составлял 47,38 - 47,66 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США - 41,30 - 41,95 грн (курс на 28 апреля - 41,30 - 41,97 грн);

Евро - 47,10 - 47,85 грн (курс на 28 апреля - 47,15 - 47,87 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

Приватбанк - 41,25 - 41,85 грн;

Ощадбанк - 41,40 - 41,90 грн;

Укрсиббанк - 41,35 - 42,00 грн;

ПУМБ - 41,40 - 42,00 грн;

Райффайзен - 41,52 - 41,80 грн.

Кроме того, наличные курсы евро установили на таком уровне:

Приватбанк - 46,80 - 47,80 грн;

Ощадбанк - 46,95 - 47,95 грн;

Укрсиббанк - 47,00 - 47,95 грн;

ПУМБ - 47,20 - 47,90 грн;

Райффайзен - 46,95 - 47,70 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой курс доллара в Приватбанке составляет 42,01 грн за доллар, monobank - 41,99 грн.

Напомним:

Официальный курс доллара к гривне уменьшится во вторник: 29 апреля иностранная валюта подешевеет на 1 копейку.