Курс валют у банках на 3 червня: скільки коштує долар та євро

Станом на 3 червня, середній курс долара до гривні у банках України збільшився на 6 копійок, євро подорожчав на 40 копійок.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,40 - 41,45 грн.

На цей самий час "чорний" курс євро становив 47,35 - 47,55 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,22 - 41,85 грн (курс на 2 червня - 41,25 - 41,79 грн);

Євро - 47,00 - 47,85 грн (курс на 2 червня - 46,70 - 47,45 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 41,20 - 41,80 грн;

Ощадбанк - 41,35 - 41,80 грн;

Укрсиббанк - 41,25 - 41,85 грн;

ПУМБ - 41,40 - 42,00 грн;

Райффайзен - 41,54 - 41,80 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк - 46,90 - 47,90 грн;

Ощадбанк - 47,05 - 47,95 грн;

Укрсиббанк - 46,70 - 47,70 грн;

ПУМБ - 47,30 - 48,00 грн;

Райффайзен - 47,10 - 47,83 грн.

Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 41,84 грн за долар, monobank - 41,79 грн.

Нагадаємо:

Офіційний курс долара до гривні збільшився у вівторок: 3 червня валюта подорожчала на 9 копійок.