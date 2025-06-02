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Нацбанк показав курс долара та євро на вівторок 3 червня

Артур Крижний — 2 червня, 17:55
Нацбанк показав курс долара та євро на вівторок 3 червня
Фото: Getty Images

Офіційний курс долара до гривні збільшиться у вівторок: 3 червня валюта подорожчає на 9 копійок.

Про це свідчить офіційний курс НБУ на вівторок 3 червня.

Своєю чергою, курс євро збільшиться на 43 копійки щодо гривні.

Офіційні курси на вівторок встановлено на такому рівні:

  • 1 долар США — 41,61 грн (41,52 грн станом на 2 червня);
  • 1 євро — 47,50 грн (47,07 грн станом на 2 червня).

Нагадаємо:

22 квітня 2025 року євро досягнув свого історичного рекорду у 47,76 гривні.

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