Нацбанк показав курс долара та євро на вівторок 3 червня
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Офіційний курс долара до гривні збільшиться у вівторок: 3 червня валюта подорожчає на 9 копійок.
Про це свідчить офіційний курс НБУ на вівторок 3 червня.
Своєю чергою, курс євро збільшиться на 43 копійки щодо гривні.
Офіційні курси на вівторок встановлено на такому рівні:
- 1 долар США — 41,61 грн (41,52 грн станом на 2 червня);
- 1 євро — 47,50 грн (47,07 грн станом на 2 червня).
Нагадаємо:
22 квітня 2025 року євро досягнув свого історичного рекорду у 47,76 гривні.