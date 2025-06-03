Курс валют в банках на 3 июня: сколько стоит доллар и евро

По состоянию на 3 июня, средний курс доллара к гривне в банках Украины увеличился на 6 копеек, евро подорожал на 40 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,40 - 41,45 грн.

На это же время "черный" курс евро составлял 47,35 - 47,55 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США - 41,22 - 41,85 грн (курс на 2 июня - 41,25 - 41,79 грн);

Евро - 47,00 - 47,85 грн (курс на 2 июня - 46,70 - 47,45 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

Приватбанк - 41,20 - 41,80 грн;

Ощадбанк - 41,35 - 41,80 грн;

Укрсиббанк - 41,25 - 41,85 грн;

ПУМБ - 41,40 - 42,00 грн;

Райффайзен - 41,54 - 41,80 грн.

Кроме того, наличные курсы евро установили на таком уровне:

Приватбанк - 46,90 - 47,90 грн;

Ощадбанк - 47,05 - 47,95 грн;

Укрсиббанк - 46,70 - 47,70 грн;

ПУМБ - 47,30 - 48,00 грн;

Райффайзен - 47,10 - 47,83 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой курс доллара в Приватбанке составляет 41,84 грн за доллар, monobank - 41,79 грн.

Напомним:

Официальный курс доллара к гривне увеличился во вторник: 3 июня валюта подорожала на 9 копеек.