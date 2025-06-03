Курс валют в банках на 3 июня: сколько стоит доллар и евро
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По состоянию на 3 июня, средний курс доллара к гривне в банках Украины увеличился на 6 копеек, евро подорожал на 40 копеек.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua.
На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,40 - 41,45 грн.
На это же время "черный" курс евро составлял 47,35 - 47,55 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США - 41,22 - 41,85 грн (курс на 2 июня - 41,25 - 41,79 грн);
- Евро - 47,00 - 47,85 грн (курс на 2 июня - 46,70 - 47,45 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:
- Приватбанк - 41,20 - 41,80 грн;
- Ощадбанк - 41,35 - 41,80 грн;
- Укрсиббанк - 41,25 - 41,85 грн;
- ПУМБ - 41,40 - 42,00 грн;
- Райффайзен - 41,54 - 41,80 грн.
Кроме того, наличные курсы евро установили на таком уровне:
- Приватбанк - 46,90 - 47,90 грн;
- Ощадбанк - 47,05 - 47,95 грн;
- Укрсиббанк - 46,70 - 47,70 грн;
- ПУМБ - 47,30 - 48,00 грн;
- Райффайзен - 47,10 - 47,83 грн.
Что касается безналички, курс при оплате картой курс доллара в Приватбанке составляет 41,84 грн за доллар, monobank - 41,79 грн.
Напомним:
Официальный курс доллара к гривне увеличился во вторник: 3 июня валюта подорожала на 9 копеек.