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Курс валют на 21 лютого: долар та євро здорожчали

Олексій Артемчук — 21 лютого, 13:36
Курс валют на 21 лютого: долар та євро здорожчали
Getty Images

Станом на 21 лютого, офіційний курс долара до гривні збільшився на 5 копійок, євро — на 8 копійок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,73 грн, євро – 43,55 грн (на 20 лютого долар - 41,68 грн, євро – 43,47 грн).

На 13:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,70 – 41,72 грн.

На цей же час "чорний" курс євро становив 43,70 – 43,90 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 41,40 - 41,95 грн (курс на 20 лютого – 41,50 - 42,05 грн);
  • Євро – 43,40 - 43,95 грн (курс на 20 лютого – 43,30 - 43,95 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

  • Приватбанк – 41,23 - 41,83 грн;
  • Ощадбанк – 41,45 - 41,95 грн;
  • Укрсиббанк – 41,35 - 41,90 грн;
  • ПУМБ – 41,50 – 42,10 грн;
  • Райффайзен - 41,40 - 41,80 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41.84 грн за долар, monobank - 41.83 грн.

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