Курс валют на 21 лютого: долар та євро здорожчали

Станом на 21 лютого, офіційний курс долара до гривні збільшився на 5 копійок, євро — на 8 копійок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,73 грн, євро – 43,55 грн (на 20 лютого долар - 41,68 грн, євро – 43,47 грн).

На 13:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,70 – 41,72 грн.

На цей же час "чорний" курс євро становив 43,70 – 43,90 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,40 - 41,95 грн (курс на 20 лютого – 41,50 - 42,05 грн);

Євро – 43,40 - 43,95 грн (курс на 20 лютого – 43,30 - 43,95 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк – 41,23 - 41,83 грн;

Ощадбанк – 41,45 - 41,95 грн;

Укрсиббанк – 41,35 - 41,90 грн;

ПУМБ – 41,50 – 42,10 грн;

Райффайзен - 41,40 - 41,80 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41.84 грн за долар, monobank - 41.83 грн.