Акції компаній, пов’язаних з серіалом "Гра в кальмара", обвалилися після прем’єри нового сезону

Не надто вдалий дебют другого сезону серіалу Netflix Inc. "Гра в кальмара" призвів до різкого падіння акцій повʼязаних з ним південнокорейських компаній.

Про це пише Bloomberg.

Повідомляється, що 26 грудня відбулася прем’єра другого сезону серіалу "Гра в кальмара". Водночас акції південнокорейських компаній, повʼязаних із серіалом, негативно відреагували на премʼєру.

До прикладу акції кінопрокатної та маркетингової компанії Artist United впали на 30%, найбільшим акціонером компанії є актор Лі Чжон Чже, який виконує головну роль у серіалі.

Інші компанії також зазнали серйозних втрат: акції Wysiwyg Studios, одного з інвесторів Artist United, знизилися на 25%, а Dexter Studios, корейського партнера Netflix, – на 24%.

У виданні нагадують, що перший сезон "Гри в кальмара" став рекордсменом Netflix. З моменту прем’єри у вересні 2021 року його перегляди перевищили 1,65 млрд годин за перші 28 днів, а серіал заробив близько 837 млн дол.

Однак другий сезон, попри 85% схвалення критиків і 65% позитивних відгуків глядачів на Rotten Tomatoes, отримав змішані рецензії.