Агенція ООН з промислового розвитку відкриє в Україні офіс

Агенція ООН з промислового розвитку (ЮНІДО) планує відкрити офіс в Україні. Він забезпечуватиме ефективне управління проєктами повоєнного відновлення.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ за підсумками зустрічі заступниці міністра Мар’яни Беци зі старшим координатором ЮНІДО з питань України Штефаном Сікарсом.

"Вітаємо плани ЮНІДО щодо створення офісу в Україні, який забезпечуватиме ефективне управління проєктами, враховуючи критичну важливість швидкого повоєнного відновлення економіки України", – наголосила заступниця міністра.

Під час зустрічі сторони обговорили програмну діяльність ЮНІДО в Україні та взаємодію у рамках майбутніх заходів та ініціатив.

Беца відзначила помітне розширення проєктів ЮНІДО протягом останніх років. Заступниця міністра наголосила на важливості участі цієї організації в оперативній відбудові руйнувань, спричинених війною Росії проти України, та допомозі у повоєнному відновленні.

Нагадаємо:

ООН планує залучити понад 2,6 млрд доларів для допомоги українцям у 2025 році. Це передбачає план, затверджений організацією.