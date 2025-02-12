Агентство ООН по промышленному развитию откроет в Украине офис

Агентство ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) планирует открыть офис в Украине. Он будет обеспечивать эффективное управление проектами послевоенного восстановления.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел по итогам встречи заместителя министра Марьяны Бецы со старшим координатором ЮНИДО по вопросам Украины Штефаном Сикарсом.

"Приветствуем планы ЮНИДО по созданию офиса в Украине, который будет обеспечивать эффективное управление проектами, учитывая критическую важность быстрого послевоенного восстановления экономики Украины", - отметила заместитель министра.

Во время встречи стороны обсудили программную деятельность ЮНИДО в Украине и взаимодействие в рамках будущих мероприятий и инициатив.

Беца отметила заметное расширение проектов ЮНИДО в последние годы. Заместитель министра подчеркнула важность участия этой организации в оперативном восстановлении разрушений, вызванных войной России против Украины, и помощи в послевоенном восстановлении.

Напомним:

ООН планирует привлечь более 2,6 млрд долларов для помощи украинцам в 2025 году. Это предусматривает план, утвержденный организацией.