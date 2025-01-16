Україна очікує від ООН $2,6 мільярда допомоги: Шмигаль розповів про напрямки підтримки

ООН планує залучити понад 2,6 млрд доларів для допомоги українцям у 2025 році. Це передбачає план, затверджений організацією.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за результатами зустрічі з заступником Генсека ООН з гуманітарних питань, Координатором надзвичайної допомоги Томом Флетчером та Верховним комісаром ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

"Йдеться про план гуманітарних потреб та реагування ООН в Україні у 2025 році.

Говорили також про діючі та нові програми підтримки. Зокрема, звернув увагу на такі пріоритетні проєкти як забезпечення питною водою громад на Півдні України, розмінування, альтернативні джерела тепла й енергії, відновлення житла й будівництво укриттів, програми для розвитку бізнесу", - розповів Шмигаль.

Він також додав, що на проходження цього опалювального сезону ООН передбачив залучення 492 млн доларів.

Нагадаємо:

У 2024 році різними видами допомоги від ООН були охоплені 8,5 млн українців.