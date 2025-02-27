Фонд гарантирования повторно проведет аукцион по продаже активов "Укрпроминвестбанка"

17 марта в системе Prozorro.Продажи повторно состоится аукцион по продаже активов АО "Укрбудинвестбанк", который ликвидируется Фондом гарантирования вкладов.

Об этом говорится на сайте Фонда.

В обеспечение выполнения обязательств перед банком оформлен гостиничный комплекс на Закарпатье (с. Поляна) общей площадью 341,9 кв. м, состоящий из нескольких коттеджей.

"Обращаем внимание, что на продажу выставлено не залоговое имущество, а право взыскать с должника задолженность или залоговое имущество в судебном или внесудебном порядке", - говорится в сообщении.

Начальная цена - 53,8 млн грн, что соответствует общей задолженности по активам.

Торги будут проходить по голландской модели аукциона. Участие в аукционе могут принять как юридические, так и физические лица, кроме РФ или лиц, связанных с государством-агрессором.

Средства, полученные от продажи активов, будут направлены на удовлетворение требований кредиторов АО "Укрстройинвестбанк".

Напомним:

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на торги 9 января права требования по кредитным договорам АО "Укрстройинвестбанк" с залоговой недвижимостью в Одессе.