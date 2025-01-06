Фонд гарантування виставив на продаж кредити банку із заставною нерухомістю в Одесі

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на торги 9 січня права вимоги за кредитними договорами АТ "Укрбудінвестбанк" із заставною нерухомістю в Одесі.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Зазначається, що 9 січня 2025 року в системі "Прозорро.Продажі" відбудеться аукціон з продажу активів АТ "Укрбудінвестбанк". На торги у складі лоту повторно виставлено права вимоги за кредитними договорами та дебіторська заборгованість.

У забезпечення виконання зобов'язань оформлено нерухомість туристичного призначення преміум-класу в курортному районі "Аркадія" в Одесі. Мова йде про три поверхи 16-поверхового будинку загальною площею 1080 кв м.

У Фонді зауважують, що на продаж виставлено не заставне майно, а право стягнути з боржника заборгованість або заставне майно у судовому чи позасудовому порядку.

Початкова ціна лоту – 65,5 млн грн.

Нагадаємо:

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) протягом січня-листопада 2024 року виплатив 582 млн грн кредиторам сьомої черги - юридичним особам, які не є пов'язаними з банками особами.