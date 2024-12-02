Від кав'ярень до заводів: скільки коштує купити бізнес в Україні

Як мінімізувати ризики під час купівлі готового бізнесу і на що варто звертати увагу?

Замість відкриття власної компанії "з нуля" підприємці все більше обирають шукати готовий бізнес для покупки. Інвестування в діючу компанію зазвичай дозволяє зекономити час на розробку продукту чи послуги, пошук клієнтів та налаштування операційних процесів. Саме це і приваблює майбутніх підприємців.

Водночас часто купуючи готовий бізнес – можна отримати разом із ним вже відомий бренд із репутацією та впізнаваністю на ринку (але не завжди позитивною). До того ж реальна компанія має більше шансів отримати додаткове фінансування від банків чи грантів завдяки історії діяльності. Тобто, переваг для покупки готового бізнесу достатньо.

Як перевірити готовий бізнес перед покупкою?

Незалежно від суми вкладень перед прийняттям рішення щодо інвестування варто провести аналіз наявних пропозицій та зважити можливі ризики. Тож після визначення типу бізнесу для покупки й наявного бюджету проаналізуйте доступні у вашому регіоні оголошення, умови продажу та порівняйте ціни.

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Вартість готового бізнесу суттєво коливається, залежно від сфери. Очевидно, що найдорожче обійдуться готові бізнеси у сфері виробництва, або готельно-ресторанні комплекси.

Наприклад, станом на листопад на платформі OLX найдорожчим лотом є готельно-ресторанний комплекс під Києвом за 5,5 млн дол. На Львівщині, наприклад, продають діючий санаторій в Моршині за 4,2 млн дол., а у Чернівцях торговий центр за 3,5 млн дол. До найдешевших належить акаунти в соціальних мережах.

Первинне дослідження ринку та конкурентів галузі дозволить оцінити потенціал зростання. А подальша комунікація з продавцем щодо уточнення важливих деталей допоможе сформувати розуміння про поточний стан бізнесу:

Фінансовий ー запитайте у власника фінансові звіти з підтвердженням доходів, витрат, наявністю боргів, фінансових зобов'язань перед третіми сторонами. Юридичний ー перевірте наявність ліцензій, дозволів та відсутність судових справ. Матеріальний ー оцініть стан обладнання, інвентарю та інших ресурсів, щоб уникнути їх переоцінки.

Фінансовий ー запитайте у власника фінансові звіти з підтвердженням доходів, витрат, наявністю боргів, фінансових зобов'язань перед третіми сторонами.

Юридичний ー перевірте наявність ліцензій, дозволів та відсутність судових справ.

Матеріальний ー оцініть стан обладнання, інвентарю та інших ресурсів, щоб уникнути їх переоцінки.

Щоб мінімізувати ризики, зверніться до експертів (юриста, бухгалтера) для глибшого аналізу документації.

Популярні категорії готового бізнесу на ринку України

Сегмент кафе, ресторани та кав’ярні мають найбільше відгуків користувачів на платформі OLX - майже 9 000 у жовтні цього року. Це один з найдорожчих типів готового бізнесу, який можна придбати, не рахуючи підприємства у сфері легкої та важкої промисловості.

Водночас кількість оголошень про продаж тут також зросла, що може свідчити про певну кризу у цій ніші. Наприклад, власники відкривають кафе та не можуть вийти зі збитковості протягом тривалого часу, що й змушує їх продати бізнес, щоб хоч якось повернути вкладені інвестиції. Прибутковість таких закладів зазвичай низька, і складає всього 3-7% від виторгу.

Найдоступнішими для інвестування є бізнеси малого роздрібного сегмента (магазини, кіоски та онлайн-магазини), які не потребують значних початкових вкладень. Кількість оголошень на OLX про продаж готових магазинів за останні три роки зросла на 55% порівняно з жовтнем 2022 року, при цьому вони мають стабільний попит — близько 6000 переглядів щомісяця.

Прибутковість тут залежить від націнки та типу товарів, що ви продаєте. Від 3 до 5% прибутковості є типовим для продуктового рітейлу в Україні. А, наприклад, біжутерія може мати націнку до 300%. Для квітів маржа зазвичай становить 50%-200%.

На третьому місці за популярністю серед інвесторів — "Акаунти в соцмережах" (понад 5500 переглядів в жовтні цього року). Зазвичай у цій категорії продаються готові онлайн-бізнеси в різноманітних соцмережах — від Instagram до TikTok.

Особливо популярними за останні роки стали Telegram-акаунти, адже широка популярність цієї соцмережі дозволяє непогано монетизувати тематичні канали, через залучення рекламодавців. З досвіду, рекламодавці можуть з’являтись з кількох тисяч підписників, якщо у вашого каналу гарні показники ERR - залученості підписників та співвідношення кількості підписників до прочитань..

10 головних показників для аналізу прибутковості, ефективності й та потенціалу зростання бізнесу:

1. Дохід (Revenue). Загальна сума грошей, отриманих від продажу товарів або послуг. Дозволить зрозуміти успішність продажі продуктів або послуг.

2. Чистий прибуток (Net Profit). Різниця між загальним доходом і витратами, враховуючи податки та інші зобов'язання.

3. Валовий прибуток (Gross Profit). Різниця між доходом і собівартістю проданих товарів чи послуг, яка показує ефективність виробництва та продажу.

4. Операційний прибуток (Operating Profit). Прибуток, отриманий від основної діяльності компанії, без урахування податків та інших неопераційних витрат. Це показник ефективності основної діяльності компанії.

5. EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization). Прибуток до вирахування відсотків, податків, амортизації та зносу (використовується для оцінки операційної ефективності компанії).

6. Коефіцієнт поточної ліквідності (Current Ratio). Відношення поточних активів до поточних зобов'язань, що демонструє здатність компанії покривати свої короткострокові зобов'язання.

7. Коефіцієнт швидкої ліквідності (Quick Ratio). Відношення ліквідних активів (без урахування запасів) до поточних зобов'язань.

8. Коефіцієнт заборгованості (Debt-to-Equity Ratio). Відношення загальної заборгованості до власного капіталу дає розуміння, наскільки компанія фінансово стійка.

9. Рентабельність власного капіталу (Return on Equity, ROE). Відношення чистого прибутку до власного капіталу показує ефективність використання власного капіталу.

10. Рентабельність активів (Return on Assets, ROA). Відношення чистого прибутку до загальних активів говорить про ефективність використання активів компанії.

Без надання покупцю повної інформації про компанію ризики підписати невигідну угоду з проблемним або вигаданим бізнесом збільшуються. Тому ці 10 пунктів обов’язкові для прийняття рішення.

На ринку сьогодні представлені бізнес-пропозиції, які вимагають різного рівня інвестицій — від невеликих до значних вкладень. Проте, перед купівлею будь-якого бізнесу важливо уважно оцінити надані рекомендації та провести ретельний аналіз, щоб зрозуміти, який напрямок буде перспективним у найближчому майбутньому.

Обираючи та інвестуючи в бізнес в Україні, ви не лише створюєте можливості для власного розвитку, але й робите внесок у відновлення та зростання української економіки. Інвестування в локальні проєкти допомагає підтримувати робочі місця, розвивати нові індустрії та зміцнювати економічну стабільність країни.