От кофеен до заводов: сколько стоит купить бизнес в Украине

Как минимизировать риски при покупке готового бизнеса и на что следует обращать внимание?

Вместо открытия собственной компании "с нуля" предприниматели все больше выбирают искать готовый бизнес для покупки. Инвестирование в действующую компанию обычно позволяет сэкономить время на разработку продукта или услуги, поиск клиентов и настройку операционных процессов. Именно это и привлекает будущих предпринимателей.

В то же время, часто покупая готовый бизнес – можно получить вместе с ним уже известный бренд с репутацией и узнаваемостью на рынке (но не всегда положительной). К тому же реальная компания имеет больше шансов получить дополнительное финансирование от банков или грантов благодаря истории деятельности. То есть преимуществ для покупки готового бизнеса достаточно.

Как проверить готовый бизнес перед покупкой?

Независимо от суммы вложений перед принятием решения по инвестированию следует провести анализ имеющихся предложений и учесть возможные риски. После определения типа бизнеса для покупки и существующего бюджета проанализируйте доступные в вашем регионе объявления, условия продажи и сравните цены.

Стоимость готового бизнеса существенно колеблется в зависимости от сферы. Очевидно, что дороже всего обойдутся готовые бизнесы в сфере производства, или гостинично-ресторанные комплексы.

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Например, по состоянию на ноябрь на платформе OLX самым дорогим лотом гостинично-ресторанный комплекс под Киевом за 5,5 млн дол. Во Львовской области, например, продают действующий санаторий в Моршине за 4,2 млн дол., а в Черновцах торговый центр за 3,5 млн дол. К самым дешевым относятся аккаунты в социальных сетях.

Первоначальное исследование рынка и конкурентов отрасли позволит оценить потенциал роста. А дальнейшая коммуникация с продавцом по уточнению важных деталей поможет сформировать понимание текущего состояния бизнеса:

Финансовые запросите у владельца финансовые отчеты с подтверждением доходов, расходов, наличием долгов, финансовых обязательств перед третьими сторонами. Юридически проверьте наличие лицензий, разрешений и отсутствие судебных дел. Материальный оцените состояние оборудования, инвентаря и других ресурсов, чтобы избежать их переоценки.

Финансовые запросите у владельца финансовые отчеты с подтверждением доходов, расходов, наличием долгов, финансовых обязательств перед третьими сторонами.

Юридически проверьте наличие лицензий, разрешений и отсутствие судебных дел.

Материальный оцените состояние оборудования, инвентаря и других ресурсов, чтобы избежать их переоценки.

Чтобы минимизировать риски, обратитесь к экспертам (юристу, бухгалтеру) для более глубокого анализа документации.

Популярные категории готового бизнеса на рынке Украины.

Сегмент кафе, рестораны и кофейни имеют наибольшее количество отзывов пользователей на платформе OLX - почти 9 000 в октябре этого года. Это один из самых дорогих типов готового бизнеса, который можно приобрести, кроме предприятия в сфере легкой и тяжелой промышленности.

Вместе с тем, количество объявлений о продаже здесь также возросло, что может свидетельствовать об определенном кризисе в этой нише. Например, владельцы открывают кафе и не могут выйти из убыточности в течение длительного времени, что и заставляет их продать бизнес, чтобы хоть как-то вернуть вложенные инвестиции. Доходность таких заведений обычно низкая, и составляет всего 3-7% от выручки.

Самыми доступными для инвестирования являются бизнесы малого розничного сегмента ( магазины, киоски и онлайн-магазины ), не требующие значительных начальных вложений. Количество объявлений на OLX о продаже готовых магазинов за последние три года выросло на 55% по сравнению с октябрем 2022 года, при этом они пользуются стабильным спросом - около 6000 просмотров ежемесячно.

Доходность здесь зависит от наценки и типа товаров, которые вы продаете. От 3 до 5% доходности типичен для продуктового ритейла в Украине. А например, бижутерия может иметь наценку до 300%. Для цветов маржа обычно составляет 50%-200%.

На третьем месте по популярности среди инвесторов - " Аккаунты в соцсетях " (более 5500 просмотров в октябре этого года). Обычно в этой категории продаются готовые онлайн-бизнесы в разных соцсетях – от Instagram до TikTok.

Особенно популярными за последние годы стали Telegram-аккаунты, ведь широкая популярность этой соцсети позволяет неплохо монетизировать тематические каналы из-за привлечения рекламодателей. Из опыта рекламодатели могут появляться из нескольких тысяч подписчиков, если у вашего канала хорошие показатели ERR - вовлеченность подписчиков и соотношение количества подписчиков к прочтениям.

10 главных показателей для анализа прибыльности, эффективности и потенциала роста бизнеса:

1. Доход (Revenue). Общая сумма денег, полученных от продаж товаров или услуг. Позволит понять успешность продажи продуктов или услуг.

2. Чистая прибыль (Net Profit). Разница между общим доходом и расходами, учитывая налоги и другие обязательства.

3. Валовая прибыль (Gross Profit). Разница между доходом и себестоимостью проданных товаров или услуг, показывающая эффективность производства и продаж.

4. Операционная прибыль (Operating Profit). Прибыль, полученная от основной деятельности компании, без учета налогов и других неоперационных расходов. Это показатель эффективности основной деятельности компании.

5. EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization). Прибыль к вычету процентов, налогов, амортизации и износу (используется для оценки операционной эффективности компании).

6. Коэффициент текущей ликвидности (Current Ratio). Отношение текущих активов к текущим обязательствам, демонстрирующее способность компании покрывать свои краткосрочные обязательства.

7. Коэффициент быстрой ликвидности (Quick Ratio). Отношение ликвидных активов (без учета запасов) к текущим обязательствам.

8. Коэффициент задолженности (Debt-to-Equity Ratio). Отношение общей задолженности к собственному капиталу дает понимание, насколько компания финансово устойчива.

9. Рентабельность собственного капитала (Return on Equity, ROE). Отношение чистой прибыли к собственному капиталу показывает эффективность использования собственного капитала.

10. Рентабельность активов (Return on Assets, ROA). Отношение чистой прибыли к общим активам говорит об эффективности использования активов компании.

Без предоставления покупателю полной информации о компании риски подписать невыгодное соглашение с проблемным или вымышленным бизнесом увеличиваются. Поэтому эти 10 пунктов обязательны для принятия решения.

На рынке сегодня представлены бизнес-предложения, требующие разного уровня инвестиций – от небольших до значительных вложений. Однако перед покупкой любого бизнеса важно внимательно оценить предоставленные рекомендации и провести тщательный анализ, чтобы понять, какое направление будет перспективно в ближайшем будущем.

Выбирая и инвестируя в бизнес в Украине, вы не только создаете возможности для собственного развития, но и вносите вклад в восстановление и рост украинской экономики. Инвестирование в локальные проекты помогает поддерживать рабочие места, развивать новые индустрии и укреплять экономическую устойчивость страны.