Чи готові інвестори вкладатися в Україну під час війни?

Агросектор та нерухомість є найпривабливішими для інвестування в Україні, а ті, хто буде в Україні на момент завершення війни, матимуть найпривабливіші умови для розвитку

Кількість іноземних компаній, готових інвестувати в нашу країну, зростає, не зважаючи на війну рф в Україні. Такий висновок можна зробити з показників «Індексу інвестиційної привабливості України», який представила Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) у партнерстві з міжнародною групою компаній NEQSOL Holding.

За даними ЄБА, у 2024 році інтегральний показник «Індексу інвестиційної привабливості України» покращився з 2,44 до 2,49 балів з 5 максимальних (у порівнянні з 2023 роком). Автори дослідження зазначають, що загальна оцінка інвестиційної привабливості України за 2023-2024 роки досягла рівня 2020 року, коли вирував Covid-19.

Стан інвестиційного клімату в Україні

В умовах війни в Україні продовжують працювати іноземні компанії, які інвестують у вітчизняну економіку. У порівнянні з 2023 роком, кількість компаній, що вже присутні на українському ринку, зросла з 57% до 70%.

Проте кількість керівників компаній, які вважають інвестиційний клімат України сприятливим, за цей рік знизилась з 84 до 79%. Хоча частка керівників, які вважають інвестиційний клімат вкрай поганим, зменшилась до 20%, у порівнянні з 53% у 2022 році.

Міжнародні дослідження показали, що скептицизм у колах потенційних інвесторів в українську економіку зменшився фактично вдвічі, порівняно з 2023 роком. Це зумовлено тим, що інвестори отримують прибуток внаслідок зростання попиту на товари всередині країни. Зокрема, зростання попиту відбувається на тлі підвищення фінансової підтримки України з боку міжнародних партнерів.

Негативні фактори впливу на інвестиції в Україні

Експерти ЄБА оприлюднили статистику негативного впливу на інвестиційний клімат в Україні. Відповідно до опитувань, 12% компаній помітили значне поліпшення умов для інвестування, 39% не відчули жодних змін за останній рік і ще 49% відзначили певне погіршення умов для інвестицій. Більше того, 49% респондентів очікують, що занепад інвестиційного клімату в Україні продовжиться і в наступному році.

Основним негативним фактором, який впливає на інвестиційну привабливість України, вочевидь, є збройна агресія рф проти України. На другій позиції знаходиться корупція і на третьому – недостатньо ефективна судова система. П‘ятірку негативних чинників замикає тіньова економіка та систематичні ракетні атаки на енергосистему України.

Близько 81% опитаних керівників компаній відзначили обмеження валютних операцій в Україні як негативний фактор інвестування. Збитковість внаслідок боїв відзначили 54% опитаних компаній, чверть з яких зверталася до правоохоронних органів і ще 11% планують це зробити. Лише 3% опитаних керівників компаній зверталися до міжнародних судів.

Позитивні тенденції інвестиційного клімату

Інвестиційний мікроклімат України проявляє також низку позитивних тенденцій. Опитані керівники компаній, готових інвестувати в українську економіку, відзначають факт надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Виконавча директорка Європейської бізнес асоціації Ганна Дерев’янко каже, що це важливий позитивний фактор, який лишається сталим вже третій рік.

З-поміж іншого позитивними факторами впливу на інвестиційний клімат України є скасування квот та мита на експорт українських товарів. Приєднання до європейської об‘єднаної енергосистеми та транспортний безвізовий режим з ЄС тільки посилюватиме вітчизняну інвестиційну привабливість.

Як наслідок, попит на українську продукцію та послуги всередині країни зростає. Цей фактор підвищує прибутковість інвесторів.

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Прогнози на найближче майбутнє

За прогнозами аналітиків Dragon Capital, після завершення війни в Україні об‘єм західних інвестицій в українську економіку значно зросте. Успішний результат переговорів про вступ України до Європейського Союзу тільки посилить цю тенденцію.

Експерти ЄБА зазначають, що компанії, які є членами асоціації, адаптувалися до непростих умов ведення бізнесу в Україні під час повномасштабного вторгнення рф. Проте головною складністю в роботі є навіть не війна, а тіньова економіка. Крім того, збільшення податків для «білого» бізнесу дещо ускладнило роботу інвесторам.

Наразі прибутковий бізнес в Україні мають інвестори, які вже мають досвід роботи в умовах війни та розуміють, як працює український ринок. Зазвичай ці ж інвестори присутні паралельно і на міжнародних ринках. Створення відповідних інструментів та преференцій дасть змогу поліпшити інвестиційну привабливість України.

Уміння компаній адаптуватися до ведення бізнесу в Україні створює неабиякі перспективи для вітчизняної інвестиційної привабливості. Попри те, що від 2008 року показники цього індексу не сягнули навіть позначки в 4 бали, наразі є позитивні зрушення.

Перспективи для інвестицій

Якщо до повномасштабного вторгнення рф в Україну у нас з проблем в інвестиційній привабливості була лише корупція та недостатньо ефективна система правосуддя, сьогоднішні реалії принесли для потенційних інвесторів ще й воєнні ризики. Наслідком війни в Україні є переддефолтний стан економіки. В той же час, попередні ризики нікуди не зникли.

Для більшості консервативних західних інвесторів вкладення грошей в українську економіку в період війни є практично неможливим завданням. Проте, навіть сучасні ризики не стають на заваді окремим інвесторам. Вони розуміють, що той, хто буде в Україні на момент завершення війни, матиме найбільш вигідні можливості з усіх. А це значні прибутки.

Одним із найпривабливіший для інвестування в Україні лишається агросектор. Україна є найбільшим власником чорноземів у світі. Крім того, кліматичні умови у нас найбільш сприятливі для вирощування різноманітних культур. Навіть попри війну в Україні продовжують розвиватися технології обробки землі. Як наслідок, привабливість та вартість землі продовжує зростати, а інвестиції в цей актив будуть збільшуватися. Тут відразу слід зазначити, що мова йде про землі, достатньо віддалені від ліній бойових зіткнень.

Окремим перспективним сектором для інвестування є нерухомість, яка знаходиться в західних регіонах України, особливо, в Закарпатській та Чернівецькій області. Саме туди переміщувалися та продовжують це робити підприємства, що розміщувалися в Запорізькій, Харківській, Дніпропетровській та Донецькій областях. Потребу в нерухомості мають не лише бізнеси, але і їх співробітники. Відповідно ціни на оренду чи придбання нерухомості зростатимуть, як вважає більшість юристів нашої компанії. Так само зростає орендна плата і у Києві.

Значний потенціал має і IT-сектор України. На сьогодні у нас один з найнижчих відсотків зайнятих в цій галузі. В той час як в Євросоюзі середній відсоток зайнятих і ІТ-сфері складає 4,8%, в Україні станом на 2023 рік цей показник був на рівні 2,7%. Серед країн ЄС Україна випереджає лише Румунію та Грецію. Саме тому ІТ-сектор України є доволі перспективним напрямком для інвестування, враховуючи те, що він не потребує суттєвих перших витрат.

Після завершення бойових дій на території України очікувано, що значні інвестиції будуть спрямовані на відновлення критичної інфраструктури, житла, доріг, міст тощо. Це очікувано підвищить попит на будівельні матеріали. Знову ж таки, це суттєві перспективи для інвесторів.

Також ми вважаємо, що після набрання чинності Закону України «Про віртуальні активи», бюджет почне отримувати доходи у вигляді податків від криптооперацій, а Україна залучатиме значні криптоінвестиції.