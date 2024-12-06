Готовы ли инвесторы вкладываться в Украину во время войны?

Агросектор и недвижимость являются самыми привлекательными для инвестирования в Украине, а те, кто будет в Украине на момент завершения войны, будут иметь самые привлекательные условия для развития

Количество иностранных компаний, готовых инвестировать в нашу страну, растет, несмотря на войну рф в Украине. Такой вывод можно сделать из показателей "Индекса инвестиционной привлекательности Украины", который представила Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) в партнерстве с международной группой компаний NEQSOL Holding.

По данным ЕБА, в 2024 году интегральный показатель "Индекса инвестиционной привлекательности Украины" улучшился с 2,44 до 2,49 баллов из 5 максимальных (по сравнению с 2023 годом). Авторы исследования отмечают, что общая оценка инвестиционной привлекательности Украины за 2023-2024 годы достигла уровня 2020 года, когда бушевал Covid-19.

Состояние инвестиционного климата в Украине

В условиях войны в Украине продолжают работать иностранные компании, которые инвестируют в отечественную экономику. По сравнению с 2023 годом, количество компаний, уже присутствующих на украинском рынке, выросло с 57% до 70%.

Однако количество руководителей компаний, которые считают инвестиционный климат Украины благоприятным, за этот год снизилось с 84 до 79%. Хотя доля руководителей, которые считают инвестиционный климат крайне плохим, уменьшилась до 20%, по сравнению с 53% в 2022 году.

Международные исследования показали, что скептицизм в кругах потенциальных инвесторов в украинскую экономику уменьшился фактически вдвое по сравнению с 2023 годом. Это обусловлено тем, что инвесторы получают прибыль в результате роста спроса на товары внутри страны. В частности, рост спроса происходит на фоне повышения финансовой поддержки Украины со стороны международных партнеров.

Негативные факторы влияния на инвестиции в Украине

Эксперты ЕБА обнародовали статистику негативного влияния на инвестиционный климат в Украине. Согласно опросам, 12% компаний заметили значительное улучшение условий для инвестирования, 39% не почувствовали никаких изменений за последний год и еще 49% отметили некоторое ухудшение условий для инвестиций. Более того, 49% респондентов ожидают, что упадок инвестиционного климата в Украине продолжится и в следующем году.

Основным негативным фактором, который влияет на инвестиционную привлекательность Украины, очевидно, является вооруженная агрессия рф против Украины. На второй позиции находится коррупция и на третьем - недостаточно эффективная судебная система. Пятерку негативных факторов замыкает теневая экономика и систематические ракетные атаки на энергосистему Украины.

Около 81% опрошенных руководителей компаний отметили ограничения валютных операций в Украине как негативный фактор инвестирования. Убыточность вследствие боев отметили 54% опрошенных компаний, четверть из которых обращалась в правоохранительные органы и еще 11% планируют это сделать. Лишь 3% опрошенных руководителей компаний обращались в международные суды.

Положительные тенденции инвестиционного климата

Инвестиционный микроклимат Украины проявляет также ряд положительных тенденций. Опрошенные руководители компаний, готовых инвестировать в украинскую экономику, отмечают факт предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко говорит, что это важный положительный фактор, который остается постоянным уже третий год.

Среди прочего положительными факторами влияния на инвестиционный климат Украины является отмена квот и пошлин на экспорт украинских товаров. Присоединение к европейской объединенной энергосистеме и транспортный безвизовый режим с ЕС будет только усиливать отечественную инвестиционную привлекательность.

Как следствие, спрос на украинскую продукцию и услуги внутри страны растет. Этот фактор повышает доходность инвесторов.

"Криптоэнтузиасты" отмечают относительную свободу и незарегулированность криптоплатежей (особенно Р2Р) в Украине.

Прогнозы на ближайшее будущее

По прогнозам аналитиков Dragon Capital, после завершения войны в Украине объем западных инвестиций в украинскую экономику значительно возрастет. Успешный исход переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз только усилит эту тенденцию.

Эксперты ЕБА отмечают, что компании, которые являются членами ассоциации, адаптировались к непростым условиям ведения бизнеса в Украине во время полномасштабного вторжения рф. Однако главной сложностью в работе является даже не война, а теневая экономика. Кроме того, увеличение налогов для "белого" бизнеса несколько усложнило работу инвесторам.

Сейчас прибыльный бизнес в Украине имеют инвесторы, которые уже имеют опыт работы в условиях войны и понимают, как работает украинский рынок. Обычно эти же инвесторы присутствуют параллельно и на международных рынках. Создание соответствующих инструментов и преференций позволит улучшить инвестиционную привлекательность Украины.

Умение компаний адаптироваться к ведению бизнеса в Украине создает значительные перспективы для отечественной инвестиционной привлекательности. Несмотря на то, что с 2008 года показатели этого индекса не достигли даже отметки в 4 балла, сейчас есть положительные сдвиги.

Перспективы для инвестиций

Если до полномасштабного вторжения рф в Украину у нас из проблем в инвестиционной привлекательности была лишь коррупция и недостаточно эффективная система правосудия, сегодняшние реалии принесли для потенциальных инвесторов еще и военные риски. Следствием войны в Украине является преддефолтное состояние экономики. В то же время, предыдущие риски никуда не исчезли.

Для большинства консервативных западных инвесторов вложение денег в украинскую экономику в период войны является практически невозможной задачей. Тем не менее, даже современные риски не становятся помехой отдельным инвесторам. Они понимают, что тот, кто будет в Украине на момент завершения войны, будет иметь наиболее выгодные возможности из всех. А это значительные прибыли.

Одним из самых привлекательных для инвестирования в Украине остается агросектор. Украина является крупнейшим владельцем черноземов в мире. Кроме того, климатические условия у нас наиболее благоприятные для выращивания различных культур. Даже несмотря на войну в Украине продолжают развиваться технологии обработки земли. Как следствие, привлекательность и стоимость земли продолжает расти, а инвестиции в этот актив будут увеличиваться. Здесь сразу следует отметить, что речь идет о землях, достаточно удаленных от линий боевых столкновений.

Отдельным перспективным сектором для инвестирования является недвижимость, которая находится в западных регионах Украины, особенно, в Закарпатской и Черновицкой области. Именно туда перемещались и продолжают это делать предприятия, которые размещались в Запорожской, Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областях. Потребность в недвижимости имеют не только бизнесы, но и их сотрудники. Соответственно цены на аренду или приобретение недвижимости будут расти, как считает большинство юристов нашей компании. Так же растет арендная плата и в Киеве.

Значительный потенциал имеет и IT-сектор Украины. На сегодня у нас один из самых низких процентов занятых в этой отрасли. В то время как в Евросоюзе средний процент занятых и ИТ-сфере составляет 4,8%, в Украине по состоянию на 2023 год этот показатель был на уровне 2,7%. Среди стран ЕС Украина опережает только Румынию и Грецию. Именно поэтому ИТ-сектор Украины является довольно перспективным направлением для инвестирования, учитывая то, что он не требует существенных первых затрат.

После завершения боевых действий на территории Украины ожидаемо, что значительные инвестиции будут направлены на восстановление критической инфраструктуры, жилья, дорог, городов и пр. Это ожидаемо повысит спрос на строительные материалы. Опять же, это существенные перспективы для инвесторов.

Также мы считаем, что после вступления в силу Закона Украины "О виртуальных активах", бюджет начнет получать доходы в виде налогов от криптоопераций, а Украина будет привлекать значительные криптоинвестиции.