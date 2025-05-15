ЗАЭС уже больше недели зависит от одной линии электропередач - МАГАТЭ

Запорожская атомная электростанция уже более недели полагается на одну линию электропередач для поставки электроэнергии, необходимой для выполнения основных функций ядерной безопасности.

Об этом сообщает генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, говорится на сайте МАГАТЭ.

Отмечается, что единственнаярезервная линия электропередач ЗАЭС на 330 киловольт (кВ) была отключена 7 мая, что оставило станцию полностью зависимой от единственной функционирующей линии 750 кВ.

МАГАТЭ сообщили, что повреждение произошло на контролируемой Украиной территории на некотором расстоянии от станции, и что украинский оператор энергосистемы пока не может проводить ремонтные работы из-за активной военной ситуации в этом районе.

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В МАГАТЭ напомнили, чтошесть реакторов ЗАЭС остановлены с середины 2022 года, но они все еще нуждаются во внешнем питании для охлаждения топлива и минимизации риска аварии. До полномасштабного вторжения станция имела доступ к десяти линиям электропередач, что обеспечивало надежное внешнее питание.

"В течение войны внешнее энергоснабжение было главной ахиллесовой пятой ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции. Ситуация, к сожалению, в этом плане не улучшилась", - сказал гендиректор Гросси.

Сообщается, чтов течение последней недели команда МАГАТЭ продолжала ежедневно слышать военную активность, взрывы на разных расстояниях от ЗАЭС, а рано утром во вторник команда также слышала стрельбу и, вероятно, звуки беспилотника.

Напомним:

Как сообщалось 7 мая, в результате вражеского обстрела Запорожская АЭС потеряла питание одной из двух внешних линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины.

В 2024 году Государственная инспекция ядерного регулирования получила 21 сообщение об эксплуатационных событиях на атомных электростанциях Украины, 17 было рассмотрено. В то же время относительно расследований на ЗАЭС, то в отчетах МАГАТЭ не хватает технической информации.