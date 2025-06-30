Податкові плани США тиснуть на зелену енергетику ЄС

Європейські виробники відновлюваної енергії фіксують падіння акцій через плани США посилити податкові правила.

Про це пише Bloomberg

Акції Vestas Wind Systems A/S та Orsted A/S знизилися на тлі нової версії пакету витрат і податків, оприлюдненої Сенатом США.

У документі передбачено, що вітрові та сонячні проекти мають бути повністю введені в експлуатацію до кінця 2027 року для отримання податкових пільг, що значно жорсткіше за попередню вимогу лише почати будівництво до кінця 2025 року.

Акції Vestas впали на 6,5%. Orsted A/S відкрив торги зі зниженням на 4% у Копенгагені, але згодом частково відновив позиції. Понад 4% втратили також акції EDP Renovaveis SA, підрозділу португальської компанії EDP SA.

Ці зміни створюють додатковий тиск на розробників проєктів, змушуючи їх пришвидшувати графіки або ризикувати втратою федеральної підтримки. Законопроєкт також пропонує новий податок на проєкти, які не відповідають суворим вимогам щодо використання матеріалів китайського походження.