ЄС запропонує купувати більше газу США для врегулювання мит – Politico

Блок планує відновити переговори про збільшення закупівель скрапленого природного газу в США і запропонує конкретні пропозиції, щоб заспокоїти гнів Трампа щодо мит.

Про це повідомляє Politico із посиланням на власні джерела.

ЄС розглядає способи агрегування попиту - процес, який дозволив би континенту розміщувати більші загальноєвропейські замовлення для задоволення вимог Білого дому щодо енергоресурсів, але в ідеалі за більш конкурентоспроможними цінами.

ЄС вже кілька місяців намагається залучити адміністрацію Трампа до вирішення цього питання, але, за словами дипломатів, їхні зусилля наштовхуються на плутанину і незацікавленість Вашингтона.

Після запровадження 20% мит для ЄС, США вимагали від блоку витратити на 350 мільярдів доларів більше на американські енергоносії, щоб компенсувати те, що президент вважає постійним торговельним дефіцитом.

Однак пізніше Трамп оголосив про 90-денну паузу щодо більшості глобальних тарифів, наполягаючи на тому, щоб партнери Америки провели переговори щодо усунення торговельних бар'єрів.

ЄС сприймає це як ще одну можливість для просування своєї пропозиції щодо СПГ.