ЄС шукає рішення для відновлення транзиту газу через Україну в Словаччину

Європейська комісія працює над рішенням, яке дозволить відновити транзит газу через Україну до Словаччини без закупівель у Росії.

Про це пише Politico.

План передбачає зберігання до 10 млрд кубометрів палива в українських підземних сховищах та подальше транспортування його до ЄС.

Пропозицію вперше обговорили минулого місяця під час візиту єврокомісарів до Києва. Це має компенсувати Словаччині втрату доходів після припинення угоди між Україною та РФ у січні. Братислава щорічно отримувала до 500 млн євро за транзит.

У Брюсселі запевняють, що новий механізм відповідає енергетичній політиці ЄС. "Це знову зробить Словаччину транзитною країною", – заявив чиновник Єврокомісії. Він наголосив, що рішення не порушує принципів REPowerEU, який передбачає поступову відмову від російського газу.

Раніше ЄС натякав на переваги повного використання гігантських підземних сховищ України, які є найбільшими в Європі і теоретично можуть зберігати чверть поточної загальної потужності блоку.

Однак експерти сумніваються у технічній реалізації. Аналітик ринку Аура Сабадус зазначає, що пропускна здатність трубопроводів із Туреччини через Румунію та Болгарію становить лише 2,5 млрд кубометрів на рік, що значно менше заявленого обсягу. Крім того, високі тарифи на транспортування роблять схему нерентабельною без субсидій ЄС.

Нагадаємо:

У рамках робочої групи, створеної за запитом Словаччини для вирішення проблем з постачанням газу після зупинки транзиту російського газу територією України, Єврокомісія шукає шляхи для диверсифікації поставок, зокрема вивчає у цьому контексті можливості Азербайджану.

Словацька газова компанія SPP вирішила створити в Україні дочірню компанію та планує отримати українську ліцензію на транспортування газу, щоб самостійно прокачувати російський газ.