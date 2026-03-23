Укр Рос
Укр Рос

У Києві та окремих регіонах України – аварійні відключення

Андрій Муравський — 23 березня, 20:00
У Києві та окремих регіонах України – аварійні відключення

Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі – в окремих регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Про це інформує "Укренерго".

У Києві та Київській області за командою "Укренерго" вже застосовано екстрені відключення, повідомляє також ДТЕК.

Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють, зазначено у повідомленні.

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", – повідомляє "Укренерго".

Ситуація в енергосистемі може змінитись, зазначає "Укренерго" і радить стежити за повідомленнями на сторінках регіональних операторів системи розподілу (обленерго).

У Києві та окремих регіонах України – аварійні відключення
