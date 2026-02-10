На Львівщині передадуть 176 га лісу для курорту власника ОККО – рішення облради

10 лютого Львівська облрада ухвалила рішення про надання дозволів на поділ та вилучення земельних ділянок комунальної власності із земель лісового призначення, що перебувають у користуванні Славського дочірнього лісогосподарського підприємства "Галсільліс", на користь фірм власника ОККО Віталія Антонова.

Як пише Zaxid.net, рішення про вилучення земель підтримали 62 депутати з усіх фракцій.

Йдеться, що майже 176 га лісу передадуть під будівництво гірського курорту GORO Mountain Resort. За словами в. о. директора ГЛП "Галсільліс" Івана Підгородецького, інвестор зобов'язується компенсувати лісогосподарські збитки на користь "Галсільлісу" у суму близько 300 млн грн. Йдеться про збитки від вирубки лісу.

Підгорецький зазначив, що загалом у підпорядкуванні "Галсільлісу" є понад 15 тис. га лісів, під будівництво курорту передають в оренду 1,1% від загальної площі. За його словами, планується вирубка лише 36% лісу на відведеній площі.

Керівник справами ЛОР Ярослав Гасяк зазначив, що сьогоднішні рішення депутатів стосуються дозволів на розробку проєктів землеустрою, які згодом будуть представлені на затвердження на сесії Львівської облради, лише після цього будуть укладені договори оренди.

